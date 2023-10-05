Bakan Güler ile ABD'li mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı LLoyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi. Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 5 Ekim 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2023
Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu... pic.twitter.com/tkW5PV4eA9
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