Bakan Güler ile ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Güler ile ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı LLoyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi. Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.