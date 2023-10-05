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05 Ekim 2023 Perşembe 23:27:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 23:27:00

Bakan Güler ile ABD'li mevkidaşı ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı LLoyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Yaşar Güler tarafından, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğu ifade edildi. Her iki Bakan, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

Etiketler : YAŞAR GÜLER ABD TÜRKİYE Lloyd Austin
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