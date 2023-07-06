06 Temmuz 2023 Perşembe 18:13:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 18:13:00
Bakan Güler, Büyükelçi Flake'i kabul etti
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile makamında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul ettiği bildirildi.
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