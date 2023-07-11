Milli Savunma Bakanı Güler, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin'in telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği süreci ile F-16 tedarik ve modernizasyonu konusu üzerinde duruldu.
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