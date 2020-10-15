15 Ekim 2020 Perşembe 14:25:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 14:33:00
Bakan Gül'den flaş açıklama: 2 müfettiş görevlendirildi
Adalet Bakanı Gül, Gümüşhane cezaevinde hayatını kaybeden hükümlünün ölümüne ilişkin inceleme yapmak üzere iki Bakanlık müfettişi görevlendirdi.
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