Bakan Gül: Önceliğimiz insan onurunun korunması

Adalet Bakanı Abdühamit Gül, Macaristan'da Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'nda konuştu.

Bakan Gül, Gödöllö Kraliyet Sarayı'nda heyet üyelerine hitap etti.

Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin ilke ve değerlerinin geliştirilmesine aktif katkı sağlamayı sürdürdüğünü vurguladı.

"Yargıda dijitalleşme konusunda önceliğimiz, insan onurunun korunması"

Gül, salgın sürecinde adalet hizmetlerinde dijitalleşmenin önemine ve faydalarına tanık olduklarını söyledi.

"Yargının dijital dönüşümünü çok erken tarihlerde ülkemiz başlattı. Bu süreçte bilişim altyapısı ve uygulamalarıyla ayrıcalıklı bir yerde durmaktayız.

Yargıda dijitalleşme konusunda da hassasiyetimiz ve önceliğimiz insan haklarının, insan haysiyetinin ve onurunun korunmasıdır. Hiçbir teknolojik gelişme, insandan daha değerli değildir."

"UYAP DÜNYAYA ÖRNEK OLABİLİR"

Bakan Gül, 2000'li yılların başında hayata geçen Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi UYAP'ın dünyaya örnek olacak özgün bir girişim olduğunu da vurguladı.

"'Kağıtsız ofis' hedefiyle, bu çerçevede hem vatandaş, SMS bilgi sistemi, avukat bilgi sistemi ile adalete erişim kolaylaştırılmıştır. Yılda 800 milyon evrak burada dijital olarak adalet hizmeti alanında evrak üretilmektedir."

Bakan Gül yargı alanında yapay zeka uygulamalarını da yakından takip ettiklerini vurguladı.

BAKAN GÜL, İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTI

Abdulhamit gül temasları kapsamında Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga ve Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ile de ayrı ayrı görüştü.