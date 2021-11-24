24 Kasım 2021 Çarşamba 23:56:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 23:56:00
Bakan Gül tarih verdi! Açık görüşler başlıyor
Kaynak: AA
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, açık görüşlerin 1 Aralık Çarşamba günü başlayacağını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada; "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak." dedi.
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