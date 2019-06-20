Bakan Gül'den Genelkurmay çatı davasına ilişkin ilk açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Genelkurmay çatı davasında çıkan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'in açıklamasında satır başları:

"Bu kararı bağımsız Türk yargısı vermiştir. Hepmizi memnen eden bir sonuçtur. Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur. Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur. Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur"