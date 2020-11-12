  • BIST
    1301.37
  • Dolar
    7,7833
  • Euro
    9,2044
  • Altın
    468,2050
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paşinyan kayıplara karıştı, Ermenistan basını onu arıyor
Türkiye'deki aşı denemelerinden güzel haber
Merkez Bankasından yeni ödeme sistemi
Birçok saldırının faili teröristlerin ve yakınlarının bilgileri HDP binasında ele geçirilen ajandada...
Türkiye'den ABD'ye F-35 mesajı
Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun
'Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler'
Vergi yapılandırılması kararı TBMM'de kabul edildi
Facebook ve Google ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle başlattığı siyasi reklam yasağını uzattı
Türkiye'den Yunanistan'a 'Oruç Reis' tepkisi
Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin mutabakattan görüntüler
Libya'da 18 ay içinde seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu
Selçuk Bayraktar'dan müjde: 3. Prototip yolda
ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
Başkan Erdoğan YASED Yönetim Kurulunu kabul etti
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19'a yakalanabilir
Cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı
Hacı Sabancı aradığı mutluluğu Nazlı Kaya'da buldu... Evlilik teklifindeki tektaş yüzük dikkatlerden...
Dünyada vaka sayısı 52 milyonu geçti
ABD başkanlığına seçilen Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler gündeme geldi
Yasak Elma oyuncuları Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ilişkilerini bir adım öteye taşıdı... Ailele...
Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor
Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip
12 Kasım 2020 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 11:00:00

Bakan Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun

ABONE OL

Adalet Bakanı Gül, "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Ankara’da düzenlenen “Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu”nda konuştu.

Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur." dedi.

Adalet Bakanı Gül, konuşmasında şunları kaydetti:

"İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bir karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil."

Gül, "Hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak, daha da güçlendirecek, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den zeytin hasadı paylaşımları
'Kuruluş Osman'da rol alan Cüneyt Arkın set kazalarını tek tek açıkladı: Saçım yandı, kaşım yarıldı

'Kuruluş Osman'da rol alan Cüneyt Arkın set kazalarını tek tek açıkladı: Saçım yandı, kaşım yarıldı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil adeta eridi... 50 günde 15 kilo gitti

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil adeta eridi... 50 günde 15 kilo gitti
Sermiyan Midyat'a hapis cezası istemiyle dava açıldı! Eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti...

Sermiyan Midyat'a hapis cezası istemiyle dava açıldı! Eski kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği iddia edilmişti...
Sol Yanım dizisinin genç asileri: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey

Sol Yanım dizisinin genç asileri: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey
İki taraflı yalanlama

İki taraflı yalanlama
Deniz Uğur'dan Banu Alkan'ın Kylie Jenner açıklamasına esprili paylaşım: Angelina Jolie beni taklit ediyor

Deniz Uğur'dan Banu Alkan'ın Kylie Jenner açıklamasına esprili paylaşım: Angelina Jolie beni taklit ediyor
‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart

‘Yasak Elma'nın Zehra'sı Şafak Pakdemir açıkladı: Meske ve mesafe şart
Tolgahan Sayışman'ın kıymetlisi Nil Sayışman nişanlandı

Tolgahan Sayışman'ın kıymetlisi Nil Sayışman nişanlandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER