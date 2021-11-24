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24 Kasım 2021 Çarşamba 11:42:00 - Güncelleme:24 Kasım 2021 Çarşamba 12:37:00

Bakan Gül: 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itirazlar asliye ceza mahkemeleri tarafından değerlendirilecek yani tutuklamaya itiraz bir üst mahkemede yapılacaktır." bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Trafik magandalığı gibi tabir edilen fiillere ceza artırımı gündemimizde bulunmaktadır." dedi.

Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Adaletin yalnızca mahkemelerde değil, hayatın her alanında, devletin tüm görevlerinde aranması ve titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini belirten Gül, yargısal adaletin, adaletin önemli bir boyutu olduğunu ifade etti.

Adaletin milletin beklentisine uygun şekilde, vatandaşın layık olduğu biçimde gelişmesi için reformlar yaptıklarını dile getiren Gül, geçmişte darbe dönemlerinin araçsallaşan yargısı ve tarihe utanç vesikası olarak geçen hukuk cinayetlerinin toplumun adalet duygusunu derinden sarstığını söyledi.

Hukuk devletinde, yargının yegane ideolojisinin adalet olduğunun altını çizen Bakan Gül, yargının ele geçirilecek bir mevzi değil, el değmeyecek bir merci olduğunu vurguladı. Gül, "FETÖ'nün cübbeli hainleri, dosyalarını örgüt ajandasına göre kurdular, tezgahladılar, tuzakladılar." diye konuştu.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan hedefleri ve düzenlemeleri anlatan Gül, reform iradesinin devam edeceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında dört yargı paketinin kanunlaştığını hatırlatarak, yasallaşması için çalışmaların sürdüğü 5. Yargı Paketi'nin de önemli düzenlemeler içerdiğini kaydetti.

"YENİ VE SİVİL BİR ANAYASA SİYASETİN ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ SORUMLULUKLARDAN BİRİ"

İnsan Hakları Eylem Planı'nın yeni bir anayasaya olan ihtiyaca vurgu yaptığını ifade eden Bakan Gül, şöyle devam etti:

"Millet iradesinin bir daha ipotek altına alınmaması, bütün demokratik kazanımların en güçlü güvenceye kavuşması için yeni ve sivil bir anayasa, siyasetin önündeki en önemli sorumluluklardan biridir. Bu sorumluluk, siyaset kurumuna partiler üstü bir ödev vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tüm partilere yaptığı çağrının arkasında da bu hassasiyet, bu anlayış bulunmaktadır. Kabul etmek gerekir ki darbe dönemlerinin ruhu, 1982 Anayasası'na, millete ve siyaset kurumuna güvensizlik olarak yansımıştır. Bu yansımanın izlerini silmek için birçok değişiklik yapılmış ancak anayasadaki vesayetçi anlayış bütünüyle giderilebilmiş değildir. Millet iradesini en güçlü şekilde koruyacak, özgürlükçü bir anlayışa dayalı anayasaya ihtiyacımız olduğu açıktır. Demokrasinin bir gereği olarak hukukun herkese eşit ve adil bir şekilde uygulanması, çoğulculuğun ve farklılıklara saygının esas alınacağı bir anayasaya milletimizin ihtiyacı vardır."

Bakan Gül, milletin sesinden, sözünden ürkerek değil, milletin sesi ve sözünden güç alarak özgürlükleri geliştirmek için yeni ve sivil bir anayasayı, 84 milyonun anayasasını yapma kararlığında olduklarını vurguladı.

"VERGİ SUÇLARINDA ORANTILILIK VE ÖLÇÜLÜLÜK İHTİYAÇ"

Ceza adaleti sisteminde yapılan değişiklikleri anlatan Bakan Gül, sulh ceza hakimliklerinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına karşı dikey itiraz usulünün getirildiğini belirtti. Bakan Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itirazlar asliye ceza mahkemeleri tarafından değerlendirilecek yani tutuklamaya itiraz bir üst mahkemede yapılacaktır." bilgisini paylaştı.

Yeni yapılması planlanan düzenlemelere de değinen Gül, vergi suçlarına ilişkin ceza adaletinin orantılılık ve ölçülülük ilkeleri doğrultusunda bir düzenleme ihtiyacı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Adalet Bakanı Gül, finans mahkemeleri ile sendika ihtisas mahkemelerinin kurulacağını açıkladı.

Bakan Gül: 2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.

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