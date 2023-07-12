Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.
12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:05:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 10:05:00
Bakan Göktaş'tan Düzce sel felaketine ilişkin açıklama: 2 milyon TL kaynak aktardık
Son Dakika Haberleri.. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için bölgeye ilk etapta 2 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.
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