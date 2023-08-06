VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'den İsveç'teki provokasyona sert tepki
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Libya'dan, Nijer'e komşu ülkeler ve ECOWAS arasında işbirliği çağrısı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı
6 ayda deprem bölgesinde ulaştırma alanında yapılan çalışmaları anlattı
Hatay'da orman yangını çıktı
06 Ağustos 2023 Pazar 12:07:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 12:07:00

Bakan Göktaş: Yaralarımızı hep beraber sardık, sarmaya devam edeceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yüzyılın felaketini, yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz. Yaralarımızı hep beraber sardık, sarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin üzerinden 6 ay geçmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Deprem bölgesinden görüntülerin yer aldığı videoyu seslendiren Göktaş, büyük acıların yaşandığını ancak hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadıklarını belirterek, "Deprem evleri yıktı, yürekleri dağladı ama bizleri asla yıkamadı. 85 milyon tek yürek olduk. Benzeri görülmemiş, bir dayanışma ve birlik beraberlik ruhu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak bu dönemde halkın her sözüne kulak kesildiklerini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Her çağrıda bize uzanan elleri sımsıkı tuttuk. Her talebi en hızlı şekilde gerçekleştirmek için gece gündüz sahada kaldık. Yüzyılın felaketini, yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz. Yaralarımızı hep beraber sardık, sarmaya devam edeceğiz. Bu felaket içimizdeki kahramanların ne kadar çok olduğunu, bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi gösterdi. Yaşadıklarımızı unutmayacağız, vefat eden vatandaşlarımızı her zaman rahmetle anacağız."

Etiketler : mahinur özdemir göktaş deprem kahramanmaraş
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX