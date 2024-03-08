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08 Mart 2024 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 09:45:00

Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü video mesajla kutladı. Göktaş, "Biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Mesajında "Varlığıyla hayata ahenk katan, yeryüzündeki güzellikleri çoğaltan, sevgisi, şefkati ve merhametiyle zorlukları kolaylaştıran" tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz. O kadınlar ki emeği, eserleri ve fikirleriyle toplumu yeniden inşa eder. O kadınlar ki vefası, inancı ve azmiyle medeniyetimizin taşıyıcı gücüdür. Türkiye işte bu kadınlarla güçlenecek, Türkiye Yüzyılı'nı bu kadınlar inşa edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz kadınları elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katılıyor, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol alıyor."

"EYLEM PLANIMIZ İLE KADINLARA YENİ UFUKLAR KAZANDIRACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Bakanlık olarak tüm imkanları seferber ederek kadınlara destekte bulunmaya gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı bu vizyonla hazırladıklarını vurguladı.

Göktaş, "5 temel politika ekseni doğrultusunda uygulayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mız ile kadınlara yeni ufuklar kazandıracağımıza inanıyoruz. Çünkü biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı mahinur özdemir göktaş 8 mart dünya kadınlar günü türkiye yüzyılı
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