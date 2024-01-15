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"Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildi"
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15 Ocak 2024 Pazartesi 09:44:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 09:44:00

Bakan Göktaş: Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50'ye yakın artışa gidildi.

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