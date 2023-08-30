Bakan Göktaş, İl Çocuk Hakları Komitelerinden gelen çocuklarla TEKNOFEST'i gezdi
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın desteklediği çocuklarla TEKNOFEST'e katıldı. Çocuklarla, festival alanındaki Deneyap Kart Eğitim Atölyesindeki robotik kodlama eğitimine katılan Göktaş, milli uçak HÜRJET ve milli SİHA Kızılelma'yı yakından inceledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesindeki 11 ilde Bakanlığın destek verdiği çocuklar ve İl Çocuk Hakları Komitelerinden gelen çocuklarla TEKNOFEST'in açılışına katıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde deprem bölgesindeki 11 ilde Bakanlığın destek verdiği çocuklar ve İl Çocuk Hakları Komitelerinden gelen çocuklarla bir araya geldi.
Çocuklarla, festival alanındaki Deneyap Kart Eğitim Atölyesindeki robotik kodlama eğitimine katılan Göktaş, milli uçak HÜRJET ve milli SİHA Kızılelma'yı yakından inceledi.
Bakan Göktaş, çocukların teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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