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10 Aralık 2023 Pazar 21:48:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 21:48:00

Bakan Göktaş duyurdu: Zürih'te aile ataşeliği açılacak

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık olarak Zürih'te aile ataşeliği açacaklarını bildirdi.

Göktaş, Birleşmiş Milletler "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75'inci Yıl Dönümü Bağlamında Ailenin Korunması: Sözden Eyleme" temalı yüksek düzeyli yan etkinlik kapsamında, İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

Cenevre Havalimanı'nda, Türkiye'nin BM Nezdindeki Daimi Temsilcisi Güven Begeç, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü Nezdinde Daimi Temsilcisi Alpaslan Acarsoy ve İsviçreli yetkililerce karşılanan Bakan Göktaş, daha sonra Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğuna geçti.

Başkonsolos İpek Zeytinoğlu Özkan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Göktaş, İsviçre'ye ilk yerleşen Türklerden Hatice Öztürk, Erol Şeker ve Sami Özkan'ın yanı sıra kentteki Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek sözlerine başlayan Göktaş, "Avrupalı Türklerden" biri olarak Cenevre'deki Türklerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Her göçün bir hikaye barındırdığına vurgu yapan Bakan Göktaş, "Önemli olan yaşadığımız yerde kendi kimliğimizi muhafaza ederek bulunduğumuz çevreye uyum içinde hayatımızı sürdürmek. Ben sizleri görünce kendi hikayemi görüyorum. Ben de sizlerin bir kızıyım. Sizlerle bir arada olmaktan da hem gurur hem mutluluk duyuyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yurt dışında ataşelikler açtıklarını ifade eden Göktaş, "Zürih'te de bir aile ataşeliği açmayı planlıyoruz. Sunduğumuz sosyal hizmet modellerini buradaki vatandaşlarımıza da aktaracağız." diye konuştu.

Daha sonra toplantıya katılanların taleplerini dinleyen, sorularını yanıtlayan Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından gösterdikleri destekten dolayı İsviçre'deki Türklere teşekkürlerini iletti.

İpek Zeytinoğlu Özkan ise konuşmasında, Başkonsolosluk'ta ilk defa bir "Bakan-Vatandaş Toplantısı" düzenlendiğine vurgu yaparak, Bakan Göktaş'ı ağırlamaktan duydukları gururu dile getirdi.

Etiketler : aile ataşeliği Zürih bakanlık Bakan Göktaş
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