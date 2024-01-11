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11 Ocak 2024 Perşembe 14:32:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 14:32:00

Bakan Göktaş: Depremzede bin 912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kayıp depremzede çocuklar iddiasına cevap verdi. Bakan Göktaş, "Depremzede bin 912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp depremzede çocuklar iddiasına cevap verdi. Bakan Göktaş, "Depremzede bin 912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil." dedi.

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Etiketler : mahinur özdemir göktaş depremzede çocuk kayıp
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