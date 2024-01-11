Bakan Göktaş: Depremzede bin 912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil

Bakan Göktaş: Depremzede bin 912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp depremzede çocuklar iddiasına cevap verdi. Bakan Göktaş, "Depremzede bin 912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil." dedi.