VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kamerun'da TİKA tarafından yenilenen sağlık merkezi yılda 15 binden fazla kişiye hizmet verecek
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te: Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi açıldı
Malatya'da hazırlanan vagon evler depremzede öğretim üyelerini ağırlıyor
Gezeravcı'dan heyecanlandıran dönüş mesajı
İletişim Başkanı Altun, 6 Şubat depremlerinin birinci yılına özel kamu spotu paylaştı
Bakan Göktaş, "Deprem Şehitleri Ormanı"nın ilk fidanını dikti
04 Şubat 2024 Pazar 16:21:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 16:21:00

Bakan Göktaş, "Deprem Şehitleri Ormanı"nın ilk fidanını dikti

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremde hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan hatıra ormanının ilk fidanını dikti, can suyunu verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılında, depremden etkilenen illerden Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak Valiliğe giden, depremin yaralarının sarılması için yapılan çalışmalarda son duruma ilişkin Vali Osman Varol'dan bilgi alan Bakan Göktaş, daha sonra atık depolama alanı yakınında oluşturulan hatıra ormanı alanına geçti.

Burada, depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına oluşturulan "Deprem Şehitleri Ormanı"nın ilk fidanını diken Göktaş, fidana can suyunu verdi.

"ASRIN FELAKETİNİ ASRIN BİRLİKTELİĞİ İLE AŞIYORUZ"

Tüm milleti derinden yaralayan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir sene geçtiğini belirten, hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Göktaş, şunları söyledi:

"Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz. Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 11 ili etkileyen bu sarsıcı depremlerde devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye'nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk."

Bakan Göktaş'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Vali Osman Varol ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Etiketler : spot hatıra ormanı fidan dikimi deprem anısı
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Müziğe 'depresyon'la döndü

Müziğe 'depresyon'la döndü
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Çifte heyecan

Çifte heyecan
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Anne oldu

Anne oldu
Yeni ikili

Yeni ikili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX