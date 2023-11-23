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23 Kasım 2023 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 07:00:00

Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracak

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, petrol, doğal gaz ve maden gelirleriyle kurulan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını bildirdi.

Petrol, doğal gaz ve maden gelirleriyle kurulan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracaklarını kaydeden Göktaş, "Ayrıca fon aracılığıyla gençlerin girişimlerine, gelişimlerine ve sosyal risklerden korunması projelerine de destek olacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş aile ve gençlik fonu recep tayyip erdoğan
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