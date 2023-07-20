Bakan Göktaş: Acımız büyük ama inşa sürecinde el birliğiyle devam ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Bakan Göktaş'ı makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi'nin deprem süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlatarak, Malatya'da yürütülen sosyal hizmet çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Malatya sürdürülen çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, yerinde dönüşüm çalışmalarına bir kez daha vurgu yaptı. Başkan Gürkan, depremin izlerinin silinmesi noktasında büyük gayretler gösterdiklerinin de altını çizerek, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki insanların başka yerlere taşınmaması noktasında tavrımızı en başından belirledik. Biz bakanlarımıza, Malatya'nın beşinci kez yerinin değişmesine sıcak bakmadığımızı ifade ettik. Şehrimiz yeniden inşa edilirken yerinde dönüşümün esas alınmasını bakanlarımıza açık bir şekilde ifade ettik. Netice olarak hükûmetimiz ve bakanlarımız yerinde dönüşümün hem ekonomik anlamda hem de şehirlerin kimliğinin yitirilmemesi noktasında uygun olacağını ifade ettiler. Şu anda bir taraftan kalıcı konutlar yapılırken bir taraftan da şehrin dönüşümü noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yaptığımız toplantıda Doğanşehir, Akçadağ, Yeşilyurt ve Battalgazi'de bakanlık tarafından bürolar açıldı. Yerinde dönüşüm sürecinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi noktasında büyük gayretler gösteriyoruz" dedi. Bu afetin bir milli felaket olduğunu ve bunun da ancak milli birlik ve beraberlik ile aşacağını ifade eden Gürkan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın her zaman desteğini aldık. Sosyal hizmetlerin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal hizmet çalışmalarını Malatya'da İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın iş birliğiyle el ele vererek yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

"BAŞKANIMIZIN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI TAKDİRLE GÖZLEMLEDİM"



Büyükşehir Belediyesi'nin deprem süresi boyunca yoğun mesai harcayarak, yaraların sarılması noktasında büyük gayreteler gösterdiğini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaları takdirle gözlemledim" dedi. Depremden sonra Malatya'nın zor bir süreç geçirdiğini ve milletçe büyük çaba sarf edildiğini belirten Göktaş, "Ancak acımız büyük ama inşa sürecinde el birliğiyle devam ediyoruz. Bu dönemde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Sayın Valimiz Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve bütün ilçe belediye başkanlarımıza ve teşkilatlara teşekkür ediyorum. Çünkü depremin ilk anından beri canla başla sahadaydınız. Sizlerin sayesinde çok daha fazla canımız kurtarıldı. Burada devlet olarak, her zaman milletimizin yanında olduğumuzu ispatladınız. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda bunu daha net görebiliyoruz" ifadelerine yer verdi. Deprem bölgesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan brifing aldıklarını da hatırlatan Göktaş, "Neler yapıldı ve neler yapılması gerekiyor? Bunları istişare ediyoruz. Malatya'daki Huzur Evi ile ilgili bilgiler aldık. Huzur Evinin inşası konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Bu konuda süreci yakinen takip edeceğime söz veriyorum" diye konuştu.