19 Şubat 2024 Pazartesi 15:41:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 15:41:00
Bakan Göktaş açıkladı: 8 bin sözleşmeli personel alınacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacağız" açıklamasında bulundu.
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