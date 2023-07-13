Bakan Göktaş: 15 Temmuz ruhu içimizde, ruhumuzda yaşamaya devam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'mizi bir kere daha vatan kıldığımız gecenin adıdır 15 Temmuz. Aziz milletimizin bütün farklılıkları geride bırakarak 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' olduğumuzu ispat ettiği gecedir." dedi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının katılımıyla Milli Kütüphane Konferans ve Sergi Salonu'nda "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programı düzenlendi. Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmada, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiğini, gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin, "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" sloganıyla düzenlendiğini ifade eden Göktaş, "Sizler 15 Temmuz'un en yakın şahitlerisiniz. 15 Temmuz, şehit ve gazilerimizin kanıyla, canıyla bu ülkeyi, Cumhuriyeti, demokrasiyi, milli birlik ve beraberliğimizi koruduğu bir destan gecesidir. Türkiye'mizi bir kere daha vatan kıldığımız gecenin adıdır 15 Temmuz. Aziz milletimizin bütün farklılıkları geride bırakarak 'tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet' olduğumuzu ispat ettiği gecedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi "Milletimi meydanlara davet ediyorum" çağrısıyla, milletin gözünü kırpmadan hainlerin kullandığı tanklara, uçaklara ve mermilere göğsünü siper ettiğini dile getiren Göktaş, dünyada bir benzeri daha olmayan muhteşem destanın şehitlerin kanıyla yazıldığını vurguladı.

"O RESİMLER, O MEKTUPLAR, O ŞİİRLER BİZE DAİMA 15 TEMMUZ'U HATIRLATACAK"



Göktaş, o gece, şan ve şerefle dolu binlerce yıllık tarih boyunca zulme ve esarete asla boyun eğmeyen asil Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini bir kere daha göstererek tüm dünyanın gözlerini kamaştırdığını belirtti. Bakan Göktaş, "Allah'a şükürler olsun ki bayrağımızı yere indirtmedik, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı mahcup etmedik, vatanımızı böldürtmedik, milli iradeye sahip çıktık. Bundan böyle de 15 Temmuz diriliş ruhu içimizde, ruhumuzda, benliğimizde yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında açılışı gerçekleştirilecek sergide, kurumlarda misafir edilen gençler, kadınlar, yaşlılar ve bakanlık personelinin yazdığı mektuplar, şiirler ve resimler bulunduğunu anlatan Göktaş, "O resimler, o mektuplar, o şiirler bize daima 15 Temmuz'u hatırlatacak. İhaneti ve kahramanlığı hatırlatacak. 15 Temmuz gecesini, o ihanet gecesini, o kahramanlık destanını böyle güzel ve etkileyici bir şekilde sergiledikleri için tüm kardeşlerimi kutluyorum." dedi.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından, kurumlarda misafir edilen gençler, kadınlar, yaşlılar ve bakanlık personelinin yazdığı mektuplar, şiirler ve resimlerin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarıyla sohbet etti.