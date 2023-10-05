Bakan Fidan'ın uyarısı dünyada gündem oldu: Suriye'ye de bir operasyon olacak mı?

Bakan Fidan'ın uyarısı dünyada gündem oldu: Suriye'ye de bir operasyon olacak mı?

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ankara'daki hain terör saldırısı ile ilgili yaptığı uyarı dünya basınında geniş yer buldu. Fidan'ın teröristlerin Suriye'de eğitim gördüklerini söylemesinin üzerine ise uluslararası ajanslar "Suriye'ye de bir operasyon gelir mi?" sorusunu sormaya başladı.

Ankara'daki hain terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu son olaydan sonra da istihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Bu vesileyle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait olan bütün altyapı-üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekun meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak. Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın sözleri dünyada geniş yer buldu. Al Monitor Bakan Fidan'ın sözlerinden bahsederek "Türkiye uyarıda bulundu" ifadelerine yer verdi.

Al Monitor bir diğer haberinde ise Bakan Fidan'ın Irak ve Suriye'deki PKK ve YPG tesislerini 'meşru hedef' ilan ettiğini dile getirdi.

Al Jazeera da söz konusu gelişmeyi duyurarak Hakan Fidan'ın 'Türkiye'nin cevabının çok kesin olduğuna' dikkat çektiğini söyledi.

Yahoo da Bakan Fidan'ın açıklamalarını 'Suriye'ye bir uyarı' niteliğinde değerlendirdi.

Al Arabiya'nın gündeminde de Bakan Fidan'ın açıklamaları vardı. Al Arabiya bu açıklamalarının ardından Suriye'ye de bir operasyonun olup olmayacağını merak ettiklerini dile getirdi.

İ24 News da benzer bir soru ile okuyucularının karşısına çıkarken, Bakan Fidan'ın açıklamalarına ayrıntılı bir biçimde yer verdi.