VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB Kaynakları: Operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır
Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı su kanalı ortaya çıktı
Kenya'da gizemli hastalık: Kız öğrenciler bir anda felç oldu
Bakan Yumaklı: Kırsal kalkınmayla 21 senede 90 binden fazla projeye yaklaşık 87 milyar liralık hibe ...
Biden'ın köpeği, saldırganlığı nedeniyle Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı
Avustralya'da "ırkçı tehditler" alan Aborjin Senatör, hükümeti kendisini koruyamamakla suçladı
05 Ekim 2023 Perşembe 10:43:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 10:43:00

Bakan Fidan'ın uyarısı dünyada gündem oldu: Suriye'ye de bir operasyon olacak mı?

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın terörle mücadeledeki net tavrı dünya basınında geniş yer buldu. Fidan'ın teröristlerin Suriye'de eğitim gördüklerini söylemesinin üzerine ise uluslararası ajanslar "Suriye'ye de bir operasyon gelir mi?" sorusunu sormaya başladı. İşte ayrıntılar...

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ankara'daki hain terör saldırısı ile ilgili yaptığı uyarı dünya basınında geniş yer buldu. Fidan'ın teröristlerin Suriye'de eğitim gördüklerini söylemesinin üzerine ise uluslararası ajanslar "Suriye'ye de bir operasyon gelir mi?" sorusunu sormaya başladı.

Ankara'daki hain terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu son olaydan sonra da istihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Bu vesileyle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait olan bütün altyapı-üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekun meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak. Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'ın sözleri dünyada geniş yer buldu. Al Monitor Bakan Fidan'ın sözlerinden bahsederek "Türkiye uyarıda bulundu" ifadelerine yer verdi.

Al Monitor bir diğer haberinde ise Bakan Fidan'ın Irak ve Suriye'deki PKK ve YPG tesislerini 'meşru hedef' ilan ettiğini dile getirdi.

Al Jazeera da söz konusu gelişmeyi duyurarak Hakan Fidan'ın 'Türkiye'nin cevabının çok kesin olduğuna' dikkat çektiğini söyledi.

Yahoo da Bakan Fidan'ın açıklamalarını 'Suriye'ye bir uyarı' niteliğinde değerlendirdi.

Al Arabiya'nın gündeminde de Bakan Fidan'ın açıklamaları vardı. Al Arabiya bu açıklamalarının ardından Suriye'ye de bir operasyonun olup olmayacağını merak ettiklerini dile getirdi.

İ24 News da benzer bir soru ile okuyucularının karşısına çıkarken, Bakan Fidan'ın açıklamalarına ayrıntılı bir biçimde yer verdi.

Yunanistan'ın gündeminde de Bakan Fidan'ın açıklamaları vardı. Capital, Fidan'ın "Ankara saldırganlarının Suriye üzerinden geldi" sözlerine yer verdi.

Etiketler : Hakan Fidan Terörle Mücadele Uluslararası Operasyon
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Milano'da moral yürüyüşü

Milano'da moral yürüyüşü
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
3 günde 65 bin kişi

3 günde 65 bin kişi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX