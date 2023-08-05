Bakan Fidan'dan Tahıl Koridoru diplomasisi: ABD'li ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.