Bakan Fidan'dan Tahıl Koridoru diplomasisi: ABD'li ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü. Her iki görüşmede de Karadeniz Tahıl Girişimin'nin tekrar canlandırılması konusu ele alındı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.
ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler ve bu çerçevede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.
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