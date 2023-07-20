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Bakan Fidan'dan, Kuran-ı Kerim'e yapılan provokasyona yönelik telefon diplomasisi
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20 Temmuz 2023 Perşembe 23:27:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 23:27:00

Bakan Fidan'dan, Kuran-ı Kerim'e yapılan provokasyona yönelik telefon diplomasisi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara ilişkin Irak, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşları ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bugün İsveç'in başkenti Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği'nin önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırı çerçevesinde Avrupa'da her geçen gün artmakta olan İslam karşıtlığı ve İslam dinine yönelik nefret suçlarına ilişkin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, bugün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Bağdat yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Irak asıllı Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Etiketler : Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Kuran-ı Kerim saldırısı
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