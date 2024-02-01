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01 Şubat 2024 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 16:15:00

Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki Daimi Ortak Mekanizmanın müteakip toplantılarının hazırlıkları ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ele alındı.

Fidan ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la telefonda görüştü. Görüşmede, başta enerji ve sivil havacılık konuları olmak üzere ikili ilişkileri her alanda güçlendirmenin yanı sıra, çok taraflı platformlarda iş birliği imkanları ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Telefon görüşmesi Uluslararası ilişkiler
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