13 Kasım 2023 Pazartesi 16:48:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 16:48:00
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.
Ayrıntılar gelecek...
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