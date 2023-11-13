VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bir başarı daha! AKSUNGUR İHA ile 30 bin feet
Filistin Kızılayı: İsrail'in ambulansları vurması nedeniyle yaralılara ve enkaz altındakilere ulaşam...
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi
"TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
AK Parti'de aday adaylığı başvurularında son gün 17 Kasım
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısında 2 sivil öldü
13 Kasım 2023 Pazartesi 16:48:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 16:48:00

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : hakan fidan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı gazze
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX