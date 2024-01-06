06 Ocak 2024 Cumartesi 17:28:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 17:28:00
Bakan Fidan'dan Blinken görüşmesi hakkında ilk açıklama
Bakan Fidan, Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini, İsveç'in NATO üyelik sürecinde nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu belirtti
Bakan Fidan, Blinken'la görüşmesinde Türkiye'nin ABD'den F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini, İsveç'in NATO üyelik sürecinde nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu belirtti
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