Bakan Fidan'dan ASEAN'da iş birliği mesajı: Birlikte daha fazlasını başarmada kararlıyız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Bölgesel ve küresel siyasi ortamda temel oyuncular olarak Türkiye ve ASEAN'ın çok daha ileri bir seviyede iş birliği yapması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen Türkiye-ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda konuştu. Bakan Fidan konuşmasına FETÖ'nün 7.yıl önce gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit olan 251 Türk vatandaşını anarak başladı. Fidan şehit düşen Türk vatandaşlarının Türk demokrasisini, egemenliğini ve özgürlüğünü korumak için korumak için hiç düşünmeden büyük fedakarlık yaptığını vurguladı. Fidan, "ASEAN bölgesindeki dostlarımızın FETÖ ile mücadeledeki iş birliği takdirle karşılanıyor. Terör tehdidini kesin olarak ortadan kaldırmak için birlikte daha fazlasını başarmada kararlıyız" diye konuştu.

"ARABULUCULUK ÇALIŞMALARIMIZIN SOMUT SONUÇLARINDAN GURUR DUYUYORUZ"

Uluslararası sistemde büyük bir dönüşümün eşiğinde olunduğunu ifade eden Fidan, "Tüm dünyada bölgesel ve sivil çatışmalar artıyor. Küresel ekonomik toparlanma zayıf. Enerji krizi henüz bitmedi. Yoksulluk, eşitsizlik, gıda güvensizliği ve iklim şokları endişe verici seviyelerde" dedi. Ayrıca 2030'a kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın zor olduğunu kaydeden Fidan, "Ancak bir Endonezya atasözünün dediği gibi, sağlam ağaç fırtınadan korkmaz. Güneydoğu Asya ile Türkiye arasındaki güçlendirilmiş iş birliği, küresel gidişat üzerinde kalıcı ve olumlu bir etki bırakma potansiyeline sahip. Stratejik vizyonu 3 başlık altında özetleyeceğim. Birincisi, barış arayışı. Türkiye, günümüzün giderek karmaşıklaşan ve uzayan çatışmalarına barışçıl çözümler aramaktadır. Ukrayna'dan Somali'ye, Filipinler'den Balkanlar'a kadar arabuluculuk çalışmalarımızın somut sonuçlarından gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAHIL KORİDORU ALANINDA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÇALIŞMALAR EŞİ, BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR KITLIĞI ÖNLEDİ"

Fidan bu alanda Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM ile başlattığı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne değinerek, "Tahıl Koridoru alanında yapmış olduğumuz çalışmalar eşi, benzeri görülmemiş bir kıtlığı önledi. Bunun olumlu etkisi, dünyadaki her yemek masasında hissediliyor. Türkiye bölgesel sahiplenmeye öncelik vermeye ve etkilerden arınmış bir dış politika yürütmeye devam edecektir. Bu anlamda ASEAN'a çok benziyoruz. ASEAN gerçekten Güneydoğu Asya için barışçıl ve müreffeh bir yol çizmede etkili olmuştur. Birçoğu bu bölgenin çatışmalara mahkum olduğunu düşünüyor. Ancak ASEAN'ın bölgesel sorunlara, bölgesel çözümleri getirmesi onların haksız olduğunu ortaya koydu. Bu anlamda tablo çok net. Türkiye ve ASEAN gerçekten önemli bir siyasi diyaloğu beraberinde getirerek yenilikçi ve barışçıl çözümleri ortaya koyabilir. Bu anlamda aslında ekonomik gelişmenin de önemli bir adımını atmış oluru" diye konuştu.

"TÜRKİYE VE ASEAN BÖLGELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME İÇİN ÖNEMLİ MERKEZLER OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Fidan, "Türkiye'nin ekonomik iyileşmesi pandemi sonrasında bütün beklentilerin aksine son derece önemli bir artış gösteriyor. 2023'ün ilk 3 ayında gayrisafi yurtiçi hasılamız yüzde 4 oranında arttı ve dünyada en iyi gelişen ekonomiler arasında yer aldı. Türkiye'nin ihracatları hali hazırda geçtiğimiz yıl 252.4 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ASEAN'ın 700 milyonluk nüfusu ile birlikte dünyanın 5. gayrisafi yurtiçi hasılasına sahip olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Türkiye ve ASEAN bölgelerinde ekonomik büyüme için önemli merkezler olmaya devam ediyor. Karşılıklı fayda sağlayacak olan ilişkilerimizi ortak öncelikler üzerine oturtmanın her iki tarafa da fayda sağlayacağına inanıyorum. Aslında Yeniden Asya girişimi bu anlamda en temel ilkelerimizden biri. Bu girişim ticaret, yatırımlar savunma sanayi, bağlantısallık, yeşil enerji ve dijital teknolojiler gibi önemli alanları öncelik olarak belirliyor. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanıyor. Yeniden Asya girişiminin aynı zamanda ASEAN'ın Hint-Pasifik erişim stratejisini destekleyen bir strateji olduğunu görebilirsiniz. Stratejilerimizin ve dinamizmin bir araya gelmesinin ekonomik iyileşmeyi yapısallaştıracağı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmamızı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE, ASEAN GİBİ ETKİN ÇOK TARAFLILIĞIN ÖNEMİNE İNANIYOR"

Fidan, "Üçüncü önemli ayak ise etkin çok taraflılık. Bugün en zor engeller aslında sınır tanımıyor. Düzensiz göç, iklim değişikliği, iklim ile ilgili ortaya çıkan felaketler ve aynı zamanda atık sorununun kritik durumu bunlardan bazıları. Türkiye ve Güneydoğu Asya aslında en kötü etkilenenler arasında. ASEAN üyelerinin bize en yıkıcı depremlerin ardından göstermiş oldukları dayanışma bizim her zaman hatırlayacağımız önemli bir destek olacak. Bu tür engellerle iş birliği ruhuyla baş edebilmek için Türkiye, ASEAN gibi etkin çok taraflılığın önemine inanıyor. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Sıfır Atık inisiyatifini ortaya çıkardığında en temel odaklandığı noktalardan bir tanesi. Bu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından desteklenen bir inisiyatif. Aynı zamanda tabi ki çok taraflılığın arttırılması için uluslararası kuruluşların ve özellikle de Birleşmiş Milletlerin reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu bağlamda biz, ASEAN ve üyeleriyle çok daha fazla dayanışma gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"YENİ ORTAKLIK MODELLERİ GELİŞTİRECEĞİZ VE MEVCUT OLANLARI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Fidan, "Güneydoğu Asya'nın bizimle birlikte çalışması ve ASEAN ile iş birliğinin güçlendirilmesi, Türkiye'nin siyasi ve finansal bir merkez olması hedeflerini desteklemeye devam ediyor. Bu, seçim sonrasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kurduğu kabinenin en temel önceliklerinden bir tanesi. Bu yeni dönemde kıtasal erişim stratejilerimizi daha kurumsal hale getireceğiz. Bunların arasında tabi ki Yeniden Asya girişimi var. Bunun için yeni ortaklık modelleri geliştireceğiz ve mevcut olanları güçlendireceğiz. İşte bu nedenle bölgesel ve küresel siyasi ortamda temel oyuncular olarak Türkiye ve ASEAN'ın çok daha ileri bir seviyede iş birliği yapması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ve ASEAN arasındaki bu diyalog ortaklığı, bizim ortak hedefimiz için önemli bir sinerji oluşturabilir. Bu da adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir uluslararası düzendir" ifadelerini kullandı.