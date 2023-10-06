VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye ordusu sivilleri hedef almaya devam ediyor
NATO görevi kapsamında 200 İngiliz asker Kosova'da
Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne nota: "Özür bekliyoruz"
MİT ve EGM koordinesinde terör operasyonu: 18 zanlı tutuklandı
DSÖ duyurdu: Yemen'de 5 bini aşkın kolera vakası kaydedildi
Rusya'nın bütçesi 16,9 milyar dolar açık verdi
06 Ekim 2023 Cuma 19:14:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 19:14:00

Bakan Fidan'dan ABD'li mevkidaşı Blinken'a terör örgütü uyarısı: "Beraber çalışmaktan vazgeçin"

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, görüşmede, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington yönetiminin, terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle vurguladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Bilgilendirme metninde, "(Bakan Fidan) Bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiş, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmeye ilişkin bilgilendirmede şunlar da kaydedildi:

"Türkiye'nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye'de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme gelmiş, bir SİHA'mızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varılmıştır."

Görüşmede ayrıca iki bakanın, NATO genişlemesi konusunu da ele aldığı belirtildi.

Etiketler : BAKAN FİDAN ABD TÜRKİYE SURİYE
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX