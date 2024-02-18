Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Kaynak: AA/DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile görüştü.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Münih Güvenlik Konferansı marjında bugün bir araya gelerek, ikili ve bölgesel ilişkiler hakkında görüştü.
Görüşmede, 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımlar ile Yunanistan Başbakanı'nın Ankara ziyaretinin hazırlıklarını ele aldılar.
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