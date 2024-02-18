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18 Şubat 2024 Pazar 17:29:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 17:29:00

Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: AA/DHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Almanya'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis ile görüştü.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, Münih Güvenlik Konferansı marjında bugün bir araya gelerek, ikili ve bölgesel ilişkiler hakkında görüştü.

Görüşmede, 7 Aralık'ta Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nde imzalanan anlaşmaların takibi, yaklaşan siyasi diyalog, pozitif gündem ve Güven Artırıcı Önlemler toplantıları kapsamında atılacak adımlar ile Yunanistan Başbakanı'nın Ankara ziyaretinin hazırlıklarını ele aldılar.

Etiketler : HAKAN FİDAN YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI GÖRÜŞME
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