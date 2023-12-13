Bakan Fidan yarın Azerbaycan'a gidecek

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Azerbaycan'a gideceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin açıklama şu şekilde:

Sayın Bakanımız 14 Aralık 2023 tarihinde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile biraraya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir.