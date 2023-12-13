Bakan Fidan yarın Azerbaycan'a gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'da mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Azerbaycan'a gideceği duyuruldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin açıklama şu şekilde:
Sayın Bakanımız 14 Aralık 2023 tarihinde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Sayın Bakanımız mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile biraraya gelecek ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilecektir.
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