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Bakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi
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18 Ocak 2024 Perşembe 19:12:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 19:12:00

Bakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi.

Bakanlığın X sosyal medya platformunda, Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Kral 2. Abdullah'ın Bakan Fidan'ı kabul ettiği belirtildi.

Etiketler : Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Ürdün Kralı 2. Abdullah
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