Bakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildi.
Bakanlığın X sosyal medya platformunda, Ürdün'e resmi ziyarette bulunan Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Kral 2. Abdullah'ın Bakan Fidan'ı kabul ettiği belirtildi.
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