Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.