Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.
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