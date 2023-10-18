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18 Ekim 2023 Çarşamba 14:01:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 14:01:00

Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü

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Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faisal bin Farhan'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faisal bin Farhan'la görüştü

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