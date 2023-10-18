Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faisal bin Farhan'la görüştü
18 Ekim 2023 Çarşamba 14:01:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 14:01:00
Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Faisal bin Farhan'la görüştü
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Biden'a tepki: Felakete hizmettir
- 31 ilde 'Narkogüç' operasyonu! 208 şüpheli yakalandı
- Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 6 bina kontrollü yıkıldı
- Bakan Fidan Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü
- Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı
- AYM, uzlaşma sağlanan suçlara ilişkin tazminat davası açılamamasını Anayasaya aykırı buldu