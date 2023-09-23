23 Eylül 2023 Cumartesi 17:02:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 17:02:00
Bakan Fidan, Soltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
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