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01 Eylül 2023 Cuma 18:29:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 18:29:00

Bakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Kaynak: IHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, tahıl anlaşması uzatılacak" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Moskova'da bir araya geldi. Türk ve Rus heyetlerinin de yer aldığı görüşmede tahıl anlaşması konusu ele alındı. Bakan Şoygu, "Son aylarda yoğun çaba gösterdiğimiz anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle hayata geçirildi. Bu anlaşma, Rusya'nın kabahati nedeniyle askıya alınmadı. Eğer Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, anlaşmanın uzatılacaktır. Fakat bunu yapmanın yeni koridorlar ve yeni kara güzergahları oluşturmaktan daha zor olduğu görülüyor." dedi.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklık konusuna değinen Şoygu, "Suriye'deki çalışmayla ilgili meseleler ve sizinle birlikte başlattığımız, bizim de yer aldığımız ve daha sonra İranlı meslektaşlarımızın da dahil olduğu Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşme projesidir. Bu, Türkiye ve Suriye'nin ve ayrıca Rusya tarihinin savunma bakanlarının istihbarat başkanlarının çok pratik, çok dünyevi ve beşeri sorunları çözmek için bir araya geldiği görüşmedir." ifadelerini kullandı.

"KRİTİK KONULARDA BAŞARIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, "Sizinle uzun yıllardır en kritik konularda başarıyla çalışıyoruz ve her zaman siyasi olgunluk sergiledik. Bu bize Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne derece derin ve stratejik açıdan uyumlu olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Etiketler : rusya türkiye hakan fidan tahıl anlaşması
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