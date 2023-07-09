Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alındı.