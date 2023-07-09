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09 Temmuz 2023 Pazar 17:24:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 17:24:00

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması kapsamındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alındı.

Etiketler : hakan fidan rusya sergey lavrov
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