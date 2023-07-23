Bakan Fidan, Roma'da 'düzensiz göç' konferansına katıldı... "Bölgesel işbirliği vurgusu"
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı. bakan Fidan, düzensiz göçle ilgili önemli mesajlar verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz ülkelerinin yaşadığı ortak bir sınama olarak tanımladığı düzensiz göçle mücadelede bölgesel işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.
Bakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde Roma'da düzenlenen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı.
Basına kapalı gerçekleşen konferansta Bakan Fidan da bir konuşma yaptı.
AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, düzensiz göçün Akdeniz ülkelerinin yaşadığı ortak bir sınama olduğunu belirten Fidan, düzensiz göçle mücadelede bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çekti.
Göçün kaynakta durdurulmasının önemini vurgulayan Bakan Fidan, bunun için yaşanan çatışmaların ve ekonomik sorunların giderilmesi gerektiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, ülkeler arasında yük paylaşımının önemine değinirken, tüm ülkeleri insan onurunun korunması için yabancı düşmanlığı ve nefret suçlarını önlemeye ve hoşgörü kültürünü geliştirmeye çağırdı.
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