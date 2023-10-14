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14 Ekim 2023 Cumartesi 17:05:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 17:05:00

Dışişleri Bakanı Fidan: Masum sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz

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Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, '(Filistin'deki) Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30'unun tahliyesini başardık." dedi.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle gittiği Kahire'de Mısırlı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Filistin'de 7 Ekim'den bu yana yaşananların emsali görülmemiş gelişmeler olduğunu kaydeden Fidan, "Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, Türkiye ve Mısır olarak 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü olan bir Filistin devletinin hayat bulmasının, iki devletli çözümün tek geçerli çözüm yolu olduğunu vurguladı.

Her ne taraftan olursa olsun tüm sivil can kayıplarının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Fidan, "İsrail'i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Fidan, Filistinlilerin Gazze'de yerlerinden edilerek Mısır'a sürülme politikasını tasvip etmediklerini, buna sonuna kadar karşı çıktıklarını ve bu konuda Mısır'ın yanında olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye yolladığı yardımların gelmeye devam edeceğini kaydetti.

Gazze'den tahliyeler konusuna ilişkin de Fidan, Mısır ve İsrail makamlarıyla bu konuda yakın işbirliği içinde olduklarını vurguladı.

Fidan, "İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30'unun tahliyesini başardık ama sınır kapısı kapalı olduğu için çalışmalarımız halihazırda devam etmekte. Bunların listesi gerek İsrail tarafında gerek Mısır tarafında ilgili makamlara verildi. Çalışmalarımız bu konuda devam ediyor." dedi.

Mısır'la Filistin meselesinde aynı yerde durduklarını belirten Bakan Fidan, "Filistin meselesi, Filistin devletinin kurulmasıyla çözülecek olan bir mesele. İsrail'in barışı sadece Arap ülkeleriyle değil, esas itibarıyla Filistinlilerle olmalı. Biz bu konuda Mısır'la aynı düşünüyoruz. Filistinlilerle bir barış yapılmadan bölgeye kalıcı bir barış gelmesi mümkün değildir." değerlendirmesini yaptı.

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Etiketler : bakan fidan mısır türkiye
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