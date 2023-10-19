Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi
Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.
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