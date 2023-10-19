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19 Ekim 2023 Perşembe 16:29:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 16:29:00

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi

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Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Etiketler : BAKAN FİDAN MISIR TÜRKİYE FİLİSTİN GAZZE
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