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Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
14 Ekim 2023 Cumartesi 12:32:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 12:32:00

Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Semih Şükri'nin daveti üzerine gittiği Kahire'de temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

MISIRLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK

Türkiye ve Mısır Dışişleri bakanlıkları da karşılıklı büyükelçi atamalarının ardından ilk kez bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve mevkidaşı Semih Şükri arasındaki görüşmedeki en önemli gündem maddesinin İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışma ve Gazze'deki insani kriz olması bekleniyor.

Türkiye rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çabalarını sürdürürken, Refah Sınır Kapısı'nın durumu ve bölgedeki insani kriz de toplantılarda değerlendirilecek.

Toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin görüşme takvimine ilişkin yol haritasının da oluşturulması bekleniyor.

BAKAN FİDAN ALMAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Kahire'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler görüşüldü. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki ve Karabağ'daki durum da ele alındı.

Etiketler : hakan fidan türkiye mısır
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