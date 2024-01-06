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Bakan Fidan mevkidaşı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
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06 Ocak 2024 Cumartesi 13:19:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 13:19:00

Bakan Fidan mevkidaşı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

BLİNKEN'IN 7 EKİM'DEN BU YANA 4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

Etiketler : hakan fidan antony blinken görüşme
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