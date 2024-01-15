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15 Ocak 2024 Pazartesi 16:16:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 16:16:00

Bakan Fidan Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile ikili ve bölgesel konularla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Muhammed'i Malezya Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

İkili ilişkilerin ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede Türkiye-Malezya ilişkilerini daha da geliştirme ve güçlendirme konusunda mutabık kalındı.

Etiketler : Hakan Fidan Malezya Dışişleri Bakanı telefon görüşmesi
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