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09 Haziran 2023 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 17:45:00

Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüşmesinde, Libya'da temel önceliğin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı.

Etiketler : hakan fidan libya halid elmeşri
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