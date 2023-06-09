Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüşmesinde, Libya'da temel önceliğin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, #Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 9, 2023
Bakan Fidan, Libya'da temel önceliğimizin kalıcı barış ve istikrarın tesisi olduğunu vurguladı.��������@HakanFidan pic.twitter.com/K1XWgyqsTE
- Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
- "Ülkemizi her türlü afetten korumak için gayret edeceğiz"
- Merkez Bankası'nda devir teslim
- Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
- İspanya'da adliyede grev: 1 milyona yakın dava ertelendi
- Başkan Erdoğan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın paylaşımı