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05 Şubat 2024 Pazartesi 17:42:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 17:42:00

Bakan Fidan, Laoslu mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith'i Bakanlığımıza bağlı Avrupa Birliği Başkanlığında ağırladı" denildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Laos Dışişleri Bakanı GÖRÜŞME
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