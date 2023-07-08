08 Temmuz 2023 Cumartesi 20:24:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 20:24:00
Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Joly, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Görüşmede NATO'nun genişlemesi ve ikili ilişkiler de ele alındı.
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