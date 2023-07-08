VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı ile görüştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları neticesinde İstanbul'da beklenen yağış başladı
AFAD, başta İstanbul olmak üzere birçok ili uyardı!
Bakan Koca: Ordu Şehir Hastanesi yüzde 95 oranında tamamlandı
Sudan'da durum güç geçtikçe kötüleşiyor: 22 kişi hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu: Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı trafiğe açacağız
08 Temmuz 2023 Cumartesi 20:24:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 20:24:00

Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre görüşmede Joly, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede NATO'nun genişlemesi ve ikili ilişkiler de ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly
tüylü Terliği 34 bin lira!

tüylü Terliği 34 bin lira!
Barcelona tatili

Barcelona tatili
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
27'nci yaşa merhaba

27'nci yaşa merhaba
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Rapçilerin arabesk kavgası

Rapçilerin arabesk kavgası
Kerem Times Meydanı'nda

Kerem Times Meydanı'nda
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX