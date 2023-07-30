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Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü: Somut adımlar bekliyoruz
30 Temmuz 2023 Pazar 18:55:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 18:55:00

Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü: Somut adımlar bekliyoruz

Kaynak: IHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü. Bakan Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara ilişkin İsveç hükümetinden somut adım beklediklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kur'an-ı Kerim'e karşı İsveç'te düzenlenen saldırılar ele alındı. Bakan Fidan, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti. Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik süreci de ele alındı.

Etiketler : bakan fidan isveç nato isveç-türkiye
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