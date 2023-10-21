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21 Ekim 2023 Cumartesi 13:11:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 13:11:00

Bakan Fidan: İsrail'in saldırıları devam edecek olursa tüm küresel istikrar ve barışı da tehdit edecektir

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Fidan, "(İsrail'in saldırıları) Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrar ve barışı da tehdit edecektir." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için düzenlenen Kahire Barış Zirvesine katılmak üzere Kahire'ye ulaştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik artırdığı bombardıman 15. gününde devam ederken Mısır'ın ev sahipliğinde Gazze için Kahire Barış Zirvesi düzenleniyor. Başkent Kahire'de yapılan zirvede, Türkiye'yi Dışişleri Hakan Fidan temsil etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire Barış Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail Filistinlilerin çektiği acıları normalleştirmeye çalışmaktadır. Biz buna "asla" diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Kahire Barış Zirvesi'nde "Acıların devam etmesine izin vermeyeceğiz. Sivillere yönelik saldırılar derhal durmalı." dedi.

Bakan Fidan, "(İsrail-Filistin çatışması) Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir." dedi.

Etiketler : hakan fidan kahire barış zirvesi gazze filistin
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