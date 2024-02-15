VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İrlanda'dan UNRWA'ya 20 milyon avroluk destek
Üç Hizbullah mensubu daha İsrail tarafından öldürüldü
İşgalci İsrail'den iki devletli çözüme ret!
"Yoldaşlık ettiklerini sırtından hançerliyorlar"
Kremlin'den nükleer silah iddialarına yalanlama
İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine saldırı
15 Şubat 2024 Perşembe 13:49:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 13:49:00

Bakan Fidan: İsrail'in hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin durmasını, İsrail'in sadece insanlık vicdanını lekelemekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin durmasını, İsrail'in sadece insanlık vicdanını lekelemekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Etiketler : dışişleri bakanı hakan fidan israil
Kar tatilinde

Kar tatilinde
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Gazilerden özür dilediler

Gazilerden özür dilediler
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
New York sahnesinde

New York sahnesinde
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX