Bakan Fidan: İsrail'in hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin durmasını, İsrail'in sadece insanlık vicdanını lekelemekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin durmasını, İsrail'in sadece insanlık vicdanını lekelemekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.
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