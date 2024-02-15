"İsrail'in hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz"

Bakan Fidan: İsrail'in hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Diplomasinin bütün sınırlarını kullanarak, bu vahşetin durmasını, İsrail'in sadece insanlık vicdanını lekelemekle kalmayıp aynı zamanda hak ettiği cezaya çarptırılması için mücadeleye devam edeceğiz." dedi.