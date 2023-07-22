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22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:57:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:57:00

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar ve alınacak ortak kararlar istişare edildi.

Etiketler : Bakan Fidan Kuran-ı Kerim İran-Türkiye
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