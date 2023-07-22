22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:57:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 18:57:00
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar ve alınacak ortak kararlar istişare edildi.
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